Самая богатая жена подчиненного Путина мыла туалеты 

"Чтобы стать не бедной, она работала с четырех лет. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она уехала жить в Америку", — рассказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Дмитрия Пескова, Татьяна Навка в США полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов "Левайс" или сходить в ресторан, который называется "Макдональдс"

"Вот так они жили в Америке, в Америке они дальше вкалывали. Тренировали, мотались по всей Америке с выступлениями. Она прошла очень-очень сложный путь. Красивой жизни у нее было очень мало", — рассказал Дмитрий Песков.

Сейчас супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка уже не первый год удерживает лидерство среди самых состоятельных "кремлевских жен". Ее доходы за 2019 год, согласно декларации, опубликованной на сайте Кремля, составили почти 236 миллионов рублей.

Татьяна Навка имеет в собственности два земельных участка и два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 кв. м., владеет тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м, парковочным местом, автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

Сам Дмитрий Песков в 2019 году заработал в 17 раз меньше супруги, его доход составил 14 миллионов 632 тысячи рублей.