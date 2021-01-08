Буряты ополчились на москвичей и хабаровчан 

Хабаровска, Новосибирска и Бурятии всех прилетающих в столицу республики из Москвы Красноярска обязали сдавать тест на COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU. Бесплатный тест можно будет сделать в аэропорту Улан-Удэ . Такая мера будет действовать до 20 января. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом в указанных городах.

Проверяться на коронавирус обяжут как граждан РФ , так и иностранцев, а также лиц без гражданства. В Бурятии сейчас заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с декабрём.

18 декабря прирост заболеваемости составил 212 новых случаев инфекции, 3 января — 180 случаев, а 4 января — 132 случая. По данным на 7 января, в Бурятии зарегистрировано 140 новых пациентов с коронавирусом, а всего в республике с начала пандемии выявлено 26815 случаев COVID-19. В Москве уже 843425 заражений, в том числе 4871 случаев за сутки с 6 на 7 января.

В Красноярске, соответственно, 48750 заражений, последний суточный прирост — 317, в Хабаровском крае — 37382 случаев всего и 312 за сутки, в Новосибирской области — 28 916 и 146 случаев соответственно.