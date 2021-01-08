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Буряты ополчились на москвичей и хабаровчан 

Deita.ru 2 часа назад
Буряты ополчились на москвичей и хабаровчан
Фото: ТАСС
В Бурятии всех прилетающих в столицу республики из Москвы, Хабаровска, Новосибирска и Красноярска обязали сдавать тест на COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU. Бесплатный тест можно будет сделать в аэропорту Улан-Удэ. Такая мера будет действовать до 20 января. Она связана с ростом заболеваемости коронавирусом в указанных городах.
Проверяться на коронавирус обяжут как граждан РФ, так и иностранцев, а также лиц без гражданства. В Бурятии сейчас заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с декабрём.
18 декабря прирост заболеваемости составил 212 новых случаев инфекции, 3 января — 180 случаев, а 4 января — 132 случая. По данным на 7 января, в Бурятии зарегистрировано 140 новых пациентов с коронавирусом, а всего в республике с начала пандемии выявлено 26815 случаев COVID-19. В Москве уже 843425 заражений, в том числе 4871 случаев за сутки с 6 на 7 января.
В Красноярске, соответственно, 48750 заражений, последний суточный прирост — 317, в Хабаровском крае — 37382 случаев всего и 312 за сутки, в Новосибирской области — 28 916 и 146 случаев соответственно.
Тем не менее, Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако надзорное ведомство подчеркнуло, что в регионах ситуация разнится. Самая тяжёлая ситуация — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Тем не менее, регионы постепенно смягчают ограничительные меры.
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Общество , Роспотребнадзор , РИА "Дейта" , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Бурятия , Улан-Удэ , Хабаровск , Хабаровский Край
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