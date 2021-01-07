Москвич испытал китайскую вакцину от COVID-19 и рассказал о самочувствии

— Мне сделали укол 7 октября, получается ровно три месяца назад. Тогда у меня, кроме паники, никаких ощущений не было. На следующий день только немного подскочила температура — до 36,9. Хотя сначала я был уверен, что мне вкололи плацебо. Потом я несколько раз сдавал тесты на антитела — их у меня очень много, что, несомненно, радует. Никаких изменений в организме нет, по крайней мере, пока. Чувствую себя хорошо, — поделился доброволец с «Вечерней Москвой».