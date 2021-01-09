Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Василий Лановой возмутился из-за требований врачей в больнице 

Профиль и ещё 7 1 час назад
Больного COVID-19 Ланового возмутили требования врачей
Фото: ©АГН "Москва"
Народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом. Директор концертной программы артиста поделилась деталями его лечения.
По словам Антонины Журавлевой, у Ланового больше не диагностируют поражение легких.

«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — цитирует ее РБК.

Журавлева рассказала, что артист недоволен требованиями врачей соблюдать покой. Он жалуется на то, что его не пускают гулять на улицу.

«Что, и по коридору ходить нельзя?» — цитирует Ланового его представитель.

Ранее супруга народного артиста Ирина Купченко рассказала о возможных перспективах выписки Ланового из больницы.

«Врачи о выписке ничего не говорят, заранее об этом сказать невозможно», — рассказала артистка.

Она также находится на лечении от COVID-19. О госпитализации Василия Ланового стало известно 2 января. Позже директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что у 86-летнего актера поражение 5% легких.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он играет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, а также заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Профиль: последние новости
Актер Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом Актер Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом С 4 января прививку от COVID-19 смогут сделать новые категории москвичей С 4 января прививку от COVID-19 смогут сделать новые категории москвичей Назван простой метод уборки, который используют буддистские монахи Назван простой метод уборки, который используют буддистские монахи
Комментарии 20
Общество , Шоу-бизнес , Василий Лановой , Ирина Купченко , Кирилл Крок
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение