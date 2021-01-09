Больного COVID-19 Ланового возмутили требования врачей

Народного артиста СССР Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом. Директор концертной программы артиста поделилась деталями его лечения.

По словам Антонины Журавлевой, у Ланового больше не диагностируют поражение легких.

«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — цитирует ее РБК.

Журавлева рассказала, что артист недоволен требованиями врачей соблюдать покой. Он жалуется на то, что его не пускают гулять на улицу.

«Что, и по коридору ходить нельзя?» — цитирует Ланового его представитель.

«Врачи о выписке ничего не говорят, заранее об этом сказать невозможно», — рассказала артистка.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он играет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, а также заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.