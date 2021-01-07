В Госдуме предложили сделать 12 апреля еще одним выходным для россиян

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днём, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", — сказала Серова РИА Новости.