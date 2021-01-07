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В России могут учредить День национальной гордости 

РИА Новости 1 час назад
В России может появиться новый праздник День национальной гордости
Фото: РИА Новости
Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"Предлагаем в связи с 60-летием полета Гагарина (12 апреля 1961 года) учредить на эту дату праздник День национальной гордости", — рассказал РИА Новости Сурайкин.

По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично.
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"И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос… Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", — пояснил он.

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Общество , Юрий Гагарин , Максим Сурайкин , РПЦ , РИА Новости
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