В России может появиться новый праздник День национальной гордости

Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина , заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

"Предлагаем в связи с 60-летием полета Гагарина (12 апреля 1961 года) учредить на эту дату праздник День национальной гордости", — рассказал РИА Новости Сурайкин.

По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично.