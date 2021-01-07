Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ стабилизируется ситуация по COVID-19. Об этом Анна Попова сообщила на селекторном совещании.
«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», — сообщила Попова.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране наблюдается число регионов с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.