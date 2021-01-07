Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Роспотребнадзор заявил, что ситуация по коронавирусу в России стабилизируется 

Свободная пресса и ещё 4 1 час назад
Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ стабилизируется ситуация по COVID-19. Об этом Анна Попова сообщила на селекторном совещании.

«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», — сообщила Попова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране наблюдается число регионов с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Свободная пресса: последние новости
Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога Артист Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом Артист Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом Стала известна причина смерти актёра Владимира Коренева Стала известна причина смерти актёра Владимира Коренева
Общество , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
01:07
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение