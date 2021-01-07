Названы новые основания для увольнения в 2021 году

В 2021 году работодатели получат новые основания для увольнения провинившихся сотрудников. Лишиться должности теперь можно за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения при дистанционной работе.

«Когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток — такой проступок будет расцениваться как прогул. Кроме того, подчиненные обязываются сообщать начальству о смене своей геолокации. Если же он этого не сделал и поехал будучи на «дистанционке» на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить», — рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Начальник может расстаться с работником без его согласия, если тот устраивает саботаж, неоднократно отказывается исполнять законные приказы и распоряжения руководства, затянул со сроками выполнения заданий. Издание напоминает, что к грубым нарушениям, за которые сразу следует увольнение, относятся кражи имущества из офиса или прогул смены, употребление алкоголя или наркотических средств на рабочем месте, игнорирование правил охраны труда из-за чего произошло ЧП. Менее грубые, но при этом частые нарушения также могут привести к увольнению. К ним относятся отсутствие на работе без причины более четырех часов, систематические опоздания, несоблюдение правил служебной безопасности (без ущерба).

Уволить сотрудника начальник может за разглашение секретных данных коммерческого характера или гостайны, если был допущен к ним под подпись. Основанием для расторжения договора также может стать несоответствие занимаемой должности, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Оговаривается, что сотрудник, согласно Трудовому кодексу РФ, может оспорить решение руководства об увольнении в судебном порядке в течение месяца после вручения документа о расторжении договора.

При этом лишить работы не удастся сотрудника в период его больничного или во время отпуска. Нельзя увольнять беременных женщин, женщин с ребенком в возрасте до трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет. Уволить не смогут и отца семейства с маленькими детьми, если он является единственным кормильцем. Для росторжения договора с ними придется заручиться согласием государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.