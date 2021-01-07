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Москва

Скончался изобретатель Анатолий Фирсенков 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Умер известный российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков
Фото: ОАО «Завод Магнетон»
В Санкт-Петербурге на 83 году жизни скончался генеральный директор ОАО "Завод Магнетон", известный советский и российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Анатолий Иванович внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что уникальные разработки изобретателя сегодня известны в разных странах мира и с успехом применяются во многих отраслях. Анатолий Фирсенков в 1972 году поступил на работу в научно-производственное объединение "Феррит", которое включало в себя завод "Магнетон".
С 1981 года Фирсенков возглавлял "Магнетон". В 1997 году инженер разработал и освоил серийный выпуск фазовращателя для уникальной, не имеющей аналогов в мире, стационарной многофункциональной радиолокационной станции Дон-2Н (5Н20).
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Общество , Телевидение , Александр Беглов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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