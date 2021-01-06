Режим повышенной готовности введен в Приангарье

Режим повышенной готовности был введен на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области из-за повышения уровня воды реки Ангара, об этом в среду в Instagram сообщил глава города Максим Торопкин.
"На территории города Усолье-Сибирское введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
Мэр уточнил, в результате стихийного бедствия были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, без электричества также остались 700 человек.
Уровень воды в Ангаре с 1 января поднимался с 1 м до 1,5 м из-за замерзания реки, в результате река подтопила часть набережной полуострова Варничный, на благоустройство территории которого власти города в 2020 году потратили около 40 млн рублей. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, на данный момент происходит снижение пропуска воды на Иркутской ГЭС для понижения уровня воды в Ангаре.