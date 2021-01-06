Режим повышенной готовности введен в Приангарье

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"На территории города Усолье-Сибирское введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Мэр уточнил, в результате стихийного бедствия были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, без электричества также остались 700 человек.