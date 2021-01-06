У православных верующих наступил рождественский сочельник 

Православные верующие готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Ему традиционно предшествует сочельник . Это день, когда соблюдается строгий пост. Согласно церковному уставу, принимать в пищу разрешается только сочиво. Это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи, передает «Интерфакс»

Рождественский пост завершится после наступления темноты, либо с появлением на небе первой звезды, которая символизирует ту, что взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса . По Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему свои дары.

Отметим, что из-за коронавируса в Москве и других регионах России в этом году посещение церквей на Рождество будет ограничено. Например, на ночную патриаршую службу в храм Христа Спасителя можно будет попасть только по приглашениям. Церковь не рекомендует приходить в храмы людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.