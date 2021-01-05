Медики рассказали о тяжелом состоянии Алисы Фрейндлих 

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, заявили ТАСС в петербургской больнице, где актриса борется с последствиями заражения коронавирусом.

Как сообщал «Рамблер», 25 декабря 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована в петербургский научно-клинический центр имени Соколова. Медики диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию, которая стремительно развивалась: буквально за несколько дней область поражения легких у Фрейндлих выросла с 36% до 80%. Актрису срочно поместили палату интенсивной терапии под круглосуточное наблюдение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне врачи оценили состояние народной артистки как стабильно тяжелое, и отметили позитивные тенденции: Фрейндлих начала дышать самостоятельно, пневмония, по словам журналистов, «постепенно уходит».

По состоянию на 5 января состояние Фрейндлих остается тяжелым, но стабильным. Медики пока оставили актрису подключенной к ИВЛ, несмотря на то, что она уже начала делать несложные дыхательные упражнения.

«По-прежнему получает кислородную поддержку», — заявил агентству источник в клинике имени Соколова.

Известно, что в той же больнице лечится и дочь Алисы Фрейндлих Варвара, которой также поставили диагноз — COVID-19. Она тоже в последние дни почувствовала себя значительно лучше и, в отличие от своей звездной матери, уже готовится к выписке.