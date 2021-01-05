Гинцбург: «Спутником V» привилось более миллиона россиян» 

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Уже более миллиона россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V», новых побочных эффектов не выявлено. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Рамблер» писал, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Президент России Владимир Путин отмечал, что препарат эффективно образовывает у людей иммунитет к заражению инфекцией и не вызывает побочных эффектов.

На сегодняшний день привиты вакциной уже более миллиона россиян, пояснил Гинцбург.

«Каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», — отметил он.

Директор Центра Гамалеи подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и пока никаких новых нежелательных реакций на вакцину не обнаружено.