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Москва

Гинцбург: «Спутником V» привилось более миллиона россиян» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Гинцбург: «Спутником V» привилось более миллиона россиян»
Фото: ТАСС
Уже более миллиона россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V», новых побочных эффектов не выявлено. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Рамблер» писал, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Президент России Владимир Путин отмечал, что препарат эффективно образовывает у людей иммунитет к заражению инфекцией и не вызывает побочных эффектов.
На сегодняшний день привиты вакциной уже более миллиона россиян, пояснил Гинцбург.

«Каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», — отметил он.

Директор Центра Гамалеи подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и пока никаких новых нежелательных реакций на вакцину не обнаружено.
Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 85 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 3,2 млн человек.
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Общество , Владимир Путин , Министерство обороны , ВОЗ
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