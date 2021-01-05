Гинцбург: «Спутником V» привилось более миллиона россиян» 

Уже более миллиона россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V», новых побочных эффектов не выявлено. Об этом РИА Новости сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Рамблер» писал, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Президент России Владимир Путин отмечал, что препарат эффективно образовывает у людей иммунитет к заражению инфекцией и не вызывает побочных эффектов.
На сегодняшний день привиты вакциной уже более миллиона россиян, пояснил Гинцбург.
«Каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», — отметил он.
Директор Центра Гамалеи подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и пока никаких новых нежелательных реакций на вакцину не обнаружено.
Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 85 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 3,2 млн человек.