Швейцарский журналист назвал русские дачи культурным феноменом 

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр побывал в России и открыл для себя русские дачи. По его мнению, они стали для русских возможностью вырваться из душного города и способом найти вдохновение.
Науэр пообщался с россиянами, у которых есть дача, и поразился их ответам. Например, одна из девушек, у которой журналист взял интервью, отметила, что не променяла бы дачу на цивилизованный европейский дом.
«У нас есть деньги, чтобы построить настоящий цивилизованный дом, как в Европе. Но это не для меня. Потому что на даче комфорт — не главное. Дача — это состояние души», — рассуждает девушка.
Журналист обратился и к истории. Он рассказал, что дачи стали массовым явлением благодаря коммунистам, которые активно пропагандировали возможность загородного отдыха и самостоятельного выращивания овощей и ягод на приусадебных участках.
В итоге Науэр пришел к выводу, что для русских дачи стали культурным феноменом. Ведь здесь многие черпают вдохновение.
«Дача — это больше, чем просто летний домик. Она — место, куда можно убежать. Она — воспоминание о детстве, место, где ты счастлив», — пишет журналист.