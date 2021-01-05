Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя на Рождество будет доступно для прихожан только по билетам. Об этом сообщила Русская православная церковь (РПЦ) на своём сайте.

Причиной введения пригласительных билетов на рождественское богослужение в кафедральном соборном храме стала пандемия коронавируса. Как подчёркивается, неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению COVID-19.

В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям, — говорится в сообщении.

Прямая трансляция патриаршего богослужения в ночь с 6 на 7 января будет организована на телеканалах Первый, «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале РПЦ

Как писал NEWS.ru, РПЦ не будет добровольно закрывать храмы из-за пандемии коронавируса, если не поступит соответствующего предписания санитарных структур. Об этом заявил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Вместе с тем он призвал верующих, особенно пожилых, по возможности не посещать храмы в Рождество. Митрополит пояснил, что это связано с опасностью коронавируса. Он предлагает верующим следить за службой через онлайн-трансляцию.