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Москва

Большинство россиян хотят сменить работу в 2021 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Подавляющее большинство россиян планирует сменить работу в 2021 году, свидетельствуют данные портала HeadHunter, сообщает РИА «Новости».
Так, о желании сменить работу заявили 74% участников исследования. 64% ожидают повышения зарплаты в 2021 году.
Среди те, кто планирует сменить работу, наиболее высока доля работающих в сфере автомобильного бизнеса (98%), юристов (80%), сотрудников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (79%).
21% работников не ждут повышения зарплаты в 2021 году. 23%ожидают повышения, но не знают его размер. На увеличение зарплаты больше, чем на 30%, рассчитывают 16% работников. Повышения в должности ждет 6% россиян.
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Общество , Видео , РИА Новости
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