Каждый девятый россиян признался в страхе перед 2021 годом

Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob , результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года.

"Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют", — говорится в исследовании.

При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%).

"Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%)", — поясняют аналитики.

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.