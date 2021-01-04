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«Просился выйти на улицу»: жена о состоянии Ланового 

Вероника Полынина 1 час назад
Купченко: Лановой пробудет в больнице еще неделю
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, но в ближайшую неделю будет оставаться в больнице под наблюдением врачей. Об этом рассказала супруга актера, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
Как сообщал «Рамблер», второго января стало известно, что 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких.

«Чувствует себя нормально. Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять», — рассказала Купченко ТАСС.

По ее словам, из-за возраста Лановому опасно оставаться дома, поэтому он пробудет в больнице по крайней мере ближайшие семь дней.
Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре имени Вахтангова, запланированные на эту неделю, заменены.
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Комментарии 3
Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , ИТАР-ТАСС
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