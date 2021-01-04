Купченко: Лановой пробудет в больнице еще неделю

Народный артист СССР Василий Лановой , госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо, но в ближайшую неделю будет оставаться в больнице под наблюдением врачей. Об этом рассказала супруга актера, народная артистка РСФСР Ирина Купченко

Как сообщал «Рамблер», второго января стало известно, что 86-летний Василий Лановой и его 72-летняя жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких.

«Чувствует себя нормально. Такое ощущение, что если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается. Василий Семенович поет, голосом занимается, гимнастику делает, просился выйти на улицу погулять», — рассказала Купченко ТАСС.

По ее словам, из-за возраста Лановому опасно оставаться дома, поэтому он пробудет в больнице по крайней мере ближайшие семь дней.

Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре имени Вахтангова, запланированные на эту неделю, заменены.