Названы самые необычные тревожные вызовы в праздники

Драки Дедов Морозов и Снегурочек, конфликты за право запустить фейерверк и спеть песню в караоке и кража сигарет на 5 тысяч рублей являются самыми необычными причинами тревожных вызовов в новогодние праздники в последние годы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков

По его словам, за время новогодних каникул, с 25 декабря по 10 января, в среднем происходит порядка 30 тысяч выездов, — что схоже среднему количеству вызовов за один месяц. Около 70% вызовов происходит в дневное время суток. Наибольшее число вызовов приходится на бары, кафе и рестораны — 31,5%, на продуктовые магазины — 28% случаев, а на непродовольственные магазины — 17%.

"По типам правонарушений в новогодний период лидирует хулиганство, 51% случаев, преимущественно виновниками становятся люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так, например, в 6 утра первого января в городе Смоленск в одном из ресторанов завязалась драка между несколькими Дедами Морозами и Снегурочками, которые не хотели покидать заведение. В Челябинске 31 декабря в 21.40 поступил тревожный вызов из одной из квартир, прибыв на место происшествия бойцы ГБР стали свидетелями драки между соседями. Причиной конфликта стал тот факт, что один из соседей нарядился Дедом Морозом, чтобы поздравить сына другого. Гость оказался нежеланным, а сюрприз не удался", — сообщил Цыбаков.

Нарушение общественного порядка, по его словам, происходит в 24% случаев, чаще всего из-за драк. Так, первого января у ресторана в Воронеже завязалась драка 30 человек из-за нехватки фейерверков: участники конфликта не смогли определить, кому выпадет шанс зажечь новогодние огни. В Казани в караоке-клубе произошел конфликт между посетителями, не желающими передавать друг другу право спеть. К конфликту подключались и другие люди, и в итоге в драке приняли участие все находившиеся в заведении, включая сотрудников.

На незаконное проникновение приходится 13% тревожных вызовов в новогодние праздники. "Четвёртого января в Нижнем Новгороде неизвестные проникли в небольшой торговый центр с целью поиграть в игровые автоматы. Позднее в одном из продуктовых магазинов города также сработал датчик открытия двери. Мужчина без определенного места жительства решил организовать себе ночлежку, однако позже туда же проник еще один человек и между ними завязалась драка на почве невозможности поделить "теплую" территорию", — указал эксперт.