Что будет с ценами на базовые продукты в 2021 году 

В частности, из-за увеличения объемов производства сахара и подсолнечного масла из сырья нового урожая, а также благодаря принятым правительством мерам цены на сахар и масло начали стабилизироваться уже в начале третьей декады декабря, отмечает руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов . На сахар они снизились к уровню 25 ноября на 11% у производителей и на 1,6% к уровню 23 ноября в рознице. Рост цен производителей на подсолнечное масло заметно замедлился. Потребительские цены на прошлой неделе показали небольшое снижение.

Эксперт напомнил, что сахар в последние годы снижался в цене и к концу прошлого сезона его стоимость достигла минимума. Дело в том, что в 2019 году был собран огромный урожай сахарной свеклы. И сахара в России произвели 7,3 млн тонн — на 1,3 млн тонн больше, чем потребляется внутри страны. В этом году аграрии на 18% сократили посевы свеклы, на это наложилась неблагоприятная погода. И цены вернулись к среднему уровню. Однако Минсельхоз уже заявил о том, что в следующем сезоне площади под сахарную свеклу будут увеличены на 13,6%, что позволит произвести около 6 млн тонн сахара. Это опять же отразится на цене.

Именно цены на сахар и подсолнечное масло возмутили президента России Владимира Путина в начале декабря. С начала 2020 года к декабрю цены на сахар выросли на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, муку — на 13%, хлеб — более чем на 6%. После этого правительство предприняло ряд мер по стабилизации ситуации. В частности, 16 декабря Минпромторг , Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашения, зафиксировав до 1 апреля 2021 года предельные цены на подсолнечное масло и сахар: в магазинах масло не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок — дороже 46 рублей за кг. Также на подсолнечник с 9 января повышаются экспортные пошлины с 6,5 до 30%. На пшеницу с 15 февраля вводится квота на экспорт в размере 17,5 млн тонн, а также пошлина — 25 долларов на тонну продукции. Кроме того, для мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация затрат на покупку зерна и муки соответственно. Все это позволит стабилизировать цены на сахар, подсолнечное масло, а также хлебобулочные изделия.

При этом Дмитрий Авельцов указывает, что в структуре себестоимости производства хлеба на муку приходится только около 20%. А около половины от розничной цены составляют затраты на зарплату, электричество и тепло. В сравнении с 2019 годом теплоэлектроэнергия выросла в цене более чем на 6%.

В 2021 году стоит ожидать дальнейшего снижения цен на мясо птицы и свинину, считает Дмитрий Авельцов. Так, мясо свинины может подешеветь на 5%. И свининой, и птицей мы обеспечены более чем на 100%, что оказывает давление на цены. При этом резкий рост предложения свинины с низкой стоимостью заставляет и производителей мяса птицы снижать стоимость своей продукции. И производство свинины в ближайшие годы в России еще будет расти — не все заявленные инвестиционные проекты реализованы и не все реализованные вышли на полную мощность. А цены на говядину не растут: она и без того стоит дорого, и дальнейшее повышение приведет к еще большему оттоку покупателей в пользу более дешевого мяса — прежде всего птицы. Потребление говядины уже снизилось с 18 до 14 кг в год на душу населения, и остается на этом уровне последние несколько лет, говорит Авельцов.

Цены на молочные продукты будут меняться в пределах инфляции, как и в 2020 году. Ограничивать их рост будет потребительский спрос. При этом после новогодних праздников ожидается снижение цен на сыры и сливочное масло, которые в преддверии праздников традиционно пользуются повышенным спросом и растут в цене, отмечает эксперт.

Изменения цен на мороженую рыбу будут зависеть от сезонности и колебания курса валют. Других причин для повышения цен на рыбу Дмитрий Авельцов не видит.

Пожалуй, единственный продукт, подорожания которого можно ожидать в ближайшие годы — вино из российского винограда. В 2020 году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который фактически запретил использовать в производстве российских вин импортное сырье. А своих виноградников в России пока не хватает, что уже в прошлом году привело к росту цен на виноград. Однако такие цены привлекут в отрасль новые инвестиции, что позволит активнее закладывать новые виноградники и в конце концов закрыть дефицит. Это должно стабилизировать цены на российское вино, считает эксперт.