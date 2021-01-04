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Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19 

РИА Новости 16 минут назад
Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Медик сделал публикацию в формате "детской игры", отвечая только "да" или "нет".
По его словам, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, не требуется людям, уже перенесшим заболевание, а также необязательна для молодых россиян и детей.
Также Мясников считает, что препарат сможет уберечь от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.
Врач предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно прививаться повторно, а также отметил, что российская вакцина ничем не уступает западным препаратам.
Он подчеркнул, что советует россиянам вакцинироваться.
В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов. Уже завтра список пополнится, и получить вакцину смогут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Мясников
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