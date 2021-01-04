Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19 

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале ответил на самые частые, по его мнению, вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Медик сделал публикацию в формате "детской игры", отвечая только "да" или "нет".

По его словам, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов, не требуется людям, уже перенесшим заболевание, а также необязательна для молодых россиян и детей.

Также Мясников считает, что препарат сможет уберечь от тяжелого течения болезни, и его в частности можно вводить людям с некоторыми хроническими недугами.

Врач предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно прививаться повторно, а также отметил, что российская вакцина ничем не уступает западным препаратам.

Он подчеркнул, что советует россиянам вакцинироваться.

В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.

В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов. Уже завтра список пополнится, и получить вакцину смогут работники банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений.