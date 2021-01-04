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Мясников рассказал, кому вакцинация от коронавируса необязательна 

News.ru 34 минуты назад
Кому вакцинация от коронавируса необязательна
Фото: news.ru
Александр Мясников назвал категории людей, которым вакцинацию от коронавируса пока делать не обязательно. Прививки не имеют серьёзных побочных эффектов, врач подчеркнул, что обязательно советует привиться от инфекции.
Но при этом можно не вакцинироваться людям, которые уже перенесли заболевание, молодёжи и детям. Однако препарат сможет уберечь от тяжёлого течения болезни, его даже можно вводить людям с отдельными хроническими заболеваниями.
Ответы на самые частые вопросы о коронавирусе главврач столичной клиники № 71 опубликовал в Telegram-канале. Теледоктор сделал публикацию в виде игры, отвечая на вопросы только «да» или «нет».
Врач предупредил, что, скорее всего, россиянам придётся прививаться повторно, а также заверил, что отечественная вакцина ничем не хуже западной.
Вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря. Пока для этого используется препарат «Спутник V».
Ранее NEWS.ru сообщал, что инфекционист назвал ограничения, при которых нельзя прививать пациента от коронавируса. Это проявления гриппа или ОРВИ и обострение хронических заболеваний.
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Общество , Александр Мясников
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