В Петербурге сняли запрет на работу кафе и ресторанов 

Петербурге открылись предприятия общественного питания. Им разрешено принимать посетителей с 6.00 до 23.00.

Напомним, с 30 декабря по 3 января включительно подавляющее большинство точек общепита в Петербурге было закрыто . Исключение городские власти сделали только для кафе на вокзалах и в аэропорту, а также для столовых предприятий.

Городские рестораторы называли это серьезнейшим ударом для отрасли, ведь на новогодние праздники обычно приходится значительная доля выручки. В этом году рестораторы не только не смогли провести корпоративы и новогодние вечеринки, но и лишились посетителей в первые дни Нового года.

Тем не менее Смольный пошел на определенные послабления . В частности, изначально предполагалось, что с 4 по 10 января кафе разрешат работать до 19.00. Но городские власти, услышав пожелания рестораторов продлили время работы заведений до 23.00.

Кроме того, с 4 января могут открыться кафе в торговых центрах с отдельным входом. Ранее городские власти запретили работать всем точкам общепита в ТЦ. Правда, фудкорты по-прежнему должны быть закрыты.

Еще одно послабление касается театров. Им разрешат открыться не с 10 января, как планировалось ранее, а с 7 января.