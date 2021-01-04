Назван эффективный метод уборки буддистских монахов

Содержать квартиру или дом в порядке поможет простой ритуал, который практикуют монахи в буддистских храмах. Причем этот способ не только сделает комнаты чище, но и поможет привить себе полезную привычку.

Буддистские монахи относятся к уборке, как к форме медитации, — когда можно освободиться от мыслей и побыть наедине с собой. Каждый день после утренней молитвы они в течение 20 минут подметают, моют посуду, стирают. Когда отведенное время подходит к концу, монахи оставляют уборку и отправляются по другим делам.

Как пишет « Лайфхакер », такой подход поможет проще относится к домашним обязанностям. Кроме того, это пойдет на пользу психике, поскольку этот вид «медитации» позволит уменьшить тревожность. Также способ подойдет тем, кто не может заставить себя взяться за сложную уборку: ощущение того, что через 20 минут можно будет прерваться, сделает задачу проще.