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Москва

Россиян призвали не паниковать из-за новой «болезни X» 

Вероника Полынина 12 минут назад
В НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора призвали не опасаться новой пандемии после сообщений об обнаружении новой «болезни X» в Конго.
Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил РИА «Новости», что симптомы геморрагической лихорадки, о которых заявил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, могут проявляться и при неинфекционных заболеваниях.

«Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — отметил Горелов.

По словам эпидемиолога, необходимо обнаружить возбудитель болезни, а паниковать пока рано.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, заявил, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. По его словам, мир может столкнуться с новой смертельной «болезнью X».
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Общество , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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