Грачевский сообщил, что начал «здороветь»

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский , госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

«Начинаю здороветь», — сказал он агентству ТАСС.

Ранее, как писал «Рамблер», друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что худрук «Ералаша» чувствует себя лучше, но о выписке пока речи не идет.

О госпитализации Бориса Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. В посте в Instagram, опубликованном 27 декабря, Грачевский выложил фотоколлаж из двух селфи. На обоих он изображен в больничной палате: при этом на одном снимке — с кислородной маской на лице, на другом — с трубкой в носу. Он отметил, что вынужден лежать под капельницами из-за «злой заразы». 31 декабря состояние худрука «Ералаша» ухудшилось, он был переведен в реанимацию.