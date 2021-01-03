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Москва

Грачевский сделал заявление из больницы о здоровье 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Грачевский сообщил, что начал «здороветь»
Фото: ТАСС
Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

«Начинаю здороветь», — сказал он агентству ТАСС.

Ранее, как писал «Рамблер», друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что худрук «Ералаша» чувствует себя лучше, но о выписке пока речи не идет.
Друг сообщил об улучшении состояния Грачевского
О госпитализации Бориса Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. В посте в Instagram, опубликованном 27 декабря, Грачевский выложил фотоколлаж из двух селфи. На обоих он изображен в больничной палате: при этом на одном снимке — с кислородной маской на лице, на другом — с трубкой в носу. Он отметил, что вынужден лежать под капельницами из-за «злой заразы». 31 декабря состояние худрука «Ералаша» ухудшилось, он был переведен в реанимацию.
Ранее сообщалось, что 25 декабря госпитализировали с коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Актриса находится в реанимационной палате, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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Общество , Владимир Долинский , Алиса Фрейндлих , Борис Грачевский , ИТАР-ТАСС
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