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Москва

Папа римский осудил сбежавших от локдауна за границу 

News.ru 1 час назад
Папа римский осудил уехавших от локдауна за границу
Фото: Reuters
Папа римский Франциск осудил людей, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жёстких ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Выступая после своего традиционного еженедельного полуденного благословения, понтифик отметил, что уехавшие в отпуск не думали о тех, кто болен и остался дома, пишет The Guardian в Twitter.
Они не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах многих людей, которые сильно пострадали от изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы поехать в отпуск и повеселиться, — сказал Франциск.
Он подчеркнул, что неизвестно, что готовит для человечества 2021 год, однако сейчас люди могут приложить чуть больше усилий, чтобы подумать друг о друге, поскольку «есть соблазн заботиться только о своих интересах».
В конце декабря в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников учреждения, эксперты которого одними из первых сумели выделить штамм COVID-19.
Первые вакцинации носят пока символический характер, массовая кампания для населения должна начаться 7 января. Всего Италия с населением в 60 млн человек заказала 202 млн доз вакцин.
Власти Италии рассчитывают привить от коронавируса большую часть населения к осени следующего года. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Общество , В мире , ФРАНЦИСК , Pfizer , The Guardian , Италия
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