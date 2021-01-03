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Москва

«Мы все в шоке»: в соборе отвергли продажу макарон под видом свечей 

Вероника Полынина 9 минут назад
Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе Святого Апостола Павла в Ленинградской области прокомментировала РИА «Новости» информацию о том, что в храме под видом свечей якобы продаются макароны.
Женщина назвала сообщения СМИ бредом и заявила, что собор работает с постоянными проверенными поставщиками восковых свечей.

«Невозможно не отличить макароны от свечей, даже если предположить, что их подсунул поставщик. Мы все, честно говоря, в шоке от этой информации», — сказала собеседница.

Сотрудница свечной лавки предположила, что пожилая покупательница, сообщившая о том, что приобрела в храме макароны вместо свечей, купила их в другом месте.
Пенсионерке продали макароны вместо свечей в церковной лавке
Ранее, как сообщал «Рамблер», ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что 82-летняя пенсионерка из Ленинградской области приобрела в соборе Святого Апостола Павла в Гатчине пакет с восковыми свечами. 31 декабря она собиралась зажечь свечи, но не смогла, потому то вместо них в пакете оказались схожие по внешнему виду макароны букатини.
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Общество , Видео , РИА Новости
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