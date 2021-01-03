В Роспотребнадзоре призвали не паниковать из-за новой «болезни X»

Роспотребнадзор изучит информацию о ситуации в Конго после известий о новой смертельной "болезни X". Ранее один из ученых, нашедших вирус Эболы, предупредил о новом опасном вирусе, вызывающем геморрагическую лихорадку. Однако опасаться новой пандемии пока преждевременно, считает эксперт.

Замглавы Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов не считает, что новая «болезнь X», найденная в Африке, обязательно является заразной. Пока не найден возбудитель болезни, паниковать не нужно, передает его слова РИА «Новости».

«Опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах», — заявил он.

Ранее один из первооткрывателей вируса Эболы, ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил телеканалу CNN, что в Демократической Республике Конго у одной из пациенток обнаружили ранние симптомы геморрагической лихорадки — однако тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательный результат.

По мнению Горелова, это может быть и соматическое неинфекционное заболевание, и врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекции, и проявление аутоиммунных заболеваний. Тем не менее, Роспотребнадзор внимательно изучит все источники и сообщения о ситуации в Конго после новостей о неизвестной смертельно опасной болезни.

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как и COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что борьба с коронавирусной инфекцией должна помочь подготовить алгоритм действий для реагирования на возможные вспышки инфекций в будущем. По ее словам, необходимо извлечь уроки из подобных случаев, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующую возможную вспышку.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока непонятно, какая страна столкнется со следующей вспышкой инфекции. Но то, что это случится, «абсолютно очевидно».

«Алгоритм действий у нас должен быть, алгоритм должен быть не для одной страны, а общий алгоритм, которым мы бы могли пользоваться, или несколько алгоритмов — на разные ситуации, для разных видов инфекций», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что опыт, полученный при борьбе с лихорадкой Эбола помог российским специалистам быстро скоординироваться и определить, где их усилия будут наиболее востребованы.

Стоит добавить, что за несколько дней до ее заявления глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. На западе страны было выявлено шесть случаев заболевания, четыре из них — с летальным исходом, отметил Гебрейесус. Он добавил, что сотрудники ВОЗ уже находятся в регионе и оказывают помощь министерству здравоохранения ДР Конго.

При этом глава организации подчеркнул, что вспышка Эболы является напоминанием о том, что новая коронавирусная инфекция не является единственной угрозой здоровью людей.

В 2019 году российские ученые создали эффективную вакцину от Эболы. Эпидемия лихорадки Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году, затронув Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Летальность в среднем составляла 50% — гораздо выше, чем у COVID-19.