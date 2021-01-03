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Рыбаки судна «Николай Солодчук» вылетели из Намибии на родину 

News.ru 1 час назад
Рыбаки судна «Николай Солодчук» вылетели из Намибии на родину
Фото: marinetraffic.com
Шестеро моряков из экипажа российского рыболовецкого судна «Николай Солодчук», требовавших репатриации из Намибии и погашения долгов по зарплате, вылетели в РФ. Об этом рассказал глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Он пояснил, что пятеро моряков получили полный расчёт, шестому ещё перечисляют заработанное.
По словам Суханова, в настоящее время на борту остаются четыре члена экипажа. Они возвратятся в Россию после того, как будет завершена разгрузка судна, сообщает ТАСС.
Моряки обратились в ДВРО РПСМ с просьбой о помощи в возвращении на родину и получении задолженностей по зарплате, сумма которых составляет около 20 млн рублей, октябре. При этом они отметили, что их контракты истекли ещё в начале 2020 года.
После обращения рыбаков им было выплачено 3,5 млн рублей. К разрешению ситуации подключились Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и госинспекция по труду. После частичного погашения задолженности по зарплате моряки согласились продолжить работу.
Ранее NEWS.ru писал, что российские моряки после возвращения из Ливии рассказали о тяжёлых условиях ареста. По словам мужчин, их связывали и надолго оставляли в обездвиженном состоянии.
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Комментарии
Общество , СКР , ИТАР-ТАСС , Намибия
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