Рыбаки судна «Николай Солодчук» вылетели из Намибии на родину 

Шестеро моряков из экипажа российского рыболовецкого судна «Николай Солодчук», требовавших репатриации из Намибии и погашения долгов по зарплате, вылетели в РФ . Об этом рассказал глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Он пояснил, что пятеро моряков получили полный расчёт, шестому ещё перечисляют заработанное.

По словам Суханова, в настоящее время на борту остаются четыре члена экипажа. Они возвратятся в Россию после того, как будет завершена разгрузка судна, сообщает ТАСС.

Моряки обратились в ДВРО РПСМ с просьбой о помощи в возвращении на родину и получении задолженностей по зарплате, сумма которых составляет около 20 млн рублей, октябре. При этом они отметили, что их контракты истекли ещё в начале 2020 года.

После обращения рыбаков им было выплачено 3,5 млн рублей. К разрешению ситуации подключились Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и госинспекция по труду. После частичного погашения задолженности по зарплате моряки согласились продолжить работу.

Ранее NEWS.ru писал, что российские моряки после возвращения из Ливии рассказали о тяжёлых условиях ареста. По словам мужчин, их связывали и надолго оставляли в обездвиженном состоянии.