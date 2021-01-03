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Пациенты подмосковной больницы пожаловались на пьяного рентгенолога. В соцсетях появилось видео конфликта врача и возмущённых посетителей.

Инцидент произошёл в Домодедовской центральной горбольнице 1 января. Автор ролика рассказала, что сопровождала мужа, у которого заболела нога. Травматолог отправил пациента на рентген. В кабинете, по словам женщины, их ждал «пьяный в ноль» медик.

На кадрах показано, как молодой мужчина в халате отрицает, что он принимал алкоголь. Врач ведёт себя культурно, но речь его неразборчива. Возмущённые пациенты грозятся вызвать главврача и полицию.

Официальные комментарии из медучреждения пока не поступали.