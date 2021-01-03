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Москва

Прощание с Владимиром Кореневым пройдет во вторник в Электротеатре 

РИА Новости 1 час назад
Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым состоится 5 января в его родном Электротеатре Станиславский, похоронят актера на Введенском кладбище Москвы, заявили РИА Новости в театре.
Коренев скончался в субботу на 81-м году жизни от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", — рассказала собеседница агентства.

Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
Коллега рассказал, как в свое время травили Коренева
Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
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Общество , Видео , Владимир Коренев , Михаил Яншин , РИА Новости
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