Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым состоится 5 января в его родном Электротеатре Станиславский, похоронят актера на Введенском кладбище Москвы , заявили РИА Новости в театре.

Коренев скончался в субботу на 81-м году жизни от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", — рассказала собеседница агентства.

Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина , поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).

Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.