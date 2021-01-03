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Москва

Врач объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден, заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее — 26 301.

"Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше", — сказал Тимаков.

Он уточнил, что пик заболеваемости в России ещё не пройден.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Евгений Тимаков , РИА Новости , Москва
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