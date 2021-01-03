Вернувшегося из Ливии украинца не пустили в Россию

Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.
"Украинца, Володимира Давтяна, не пускают на территорию России, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец", — сказал Малькевич.
Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".