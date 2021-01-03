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Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию 

РИА Новости 21 минуту назад
Вернувшегося из Ливии украинца не пустили в Россию
Фото: CC BY 2.0 / Greg Goebel / Boeing 737-300
Украинского моряка, вернувшегося из Ливии, не пустят на территорию России, поскольку у него нет документов, рассказал журналистам глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Ранее он сообщил, что три россиянина и украинец освобождены из плена в Ливии. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД РФ Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину был решен оперативно. Самолет с моряками приземлился в московском Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

"Украинца, Володимира Давтяна, не пускают на территорию России, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец", — сказал Малькевич.

Он добавил, что в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".
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Общество , В мире , Происшествия , Михаил Богданов , Александр Малькевич , МИД , Ливия
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