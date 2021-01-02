У заразившегося COVID-19 Ланового поражены 5% легких

Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко госпитализированы. Об этом журналистам ранее объявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Представитель народного артиста Антонина Журавлева сообщила подробности о его состоянии.
"5% у него поражения легких. Его выпишут через несколько дней. Все в порядке с ним, пока с Ириной Петровной (супруга Ирина Купченко — ред.) в больнице побудет. У нее нет заражения (коронавирусом). Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Все обошлось", — приводит слова Журавлевой РИА Новости.
Как ранее писал «Рамблер», народный артист СССР Василий Лановой получил звание "Почетный гражданин Москвы", сообщило РИА "Новости" со ссылкой на решение Московской городской думы. Соответствующий проект постановления был ранее внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным.