Умер основатель экономической журналистики Шадрин

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Друзья и коллеги сообщили о смерти одного из основателей экономической журналистики и деловых коммуникаций Александр Шадрин , передает "Интерфакс". Там добавили, что он умер на 51-м году жизни. Причина смерти журналиста не уточняется.

Александр Шадрин начал работать в газете "Коммерсантъ" в 1991-м году, где он писал о становлении новой экономики России, достигнув должности глава отдела бизнес.

После работал в газете "Русский телеграф". Затем снова возвращался в "Коммерсантъ" в 2005 — 2006 годах на пост замглавреда. Кроме того, Шадрин работал в деловых коммуникациях: в качестве пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям в компании ТНК-ВР, занимал пост вице-президента "Стройтрансгаза" , руководителя общественных связей НК "Башнефть"

Последним местом его работы была должность директора по связям с общественностью в "Росгеологии".