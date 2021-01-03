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Умер один из основателей экономической журналистики Александр Шадрин 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Умер основатель экономической журналистики Шадрин
Фото: globallookpress.com
Друзья и коллеги сообщили о смерти одного из основателей экономической журналистики и деловых коммуникаций Александр Шадрин, передает "Интерфакс". Там добавили, что он умер на 51-м году жизни. Причина смерти журналиста не уточняется.
Александр Шадрин начал работать в газете "Коммерсантъ" в 1991-м году, где он писал о становлении новой экономики России, достигнув должности глава отдела бизнес.
После работал в газете "Русский телеграф". Затем снова возвращался в "Коммерсантъ" в 2005 — 2006 годах на пост замглавреда. Кроме того, Шадрин работал в деловых коммуникациях: в качестве пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям в компании ТНК-ВР, занимал пост вице-президента "Стройтрансгаза", руководителя общественных связей НК "Башнефть".
Последним местом его работы была должность директора по связям с общественностью в "Росгеологии".
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Общество , Александр Шадрин , Башнефть , Стройтрансгаз , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс
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