РПЦ призвала пенсионеров встретить Рождество дома

Русская православная церковь обратилась к своим пожилым прихожанам с рекомендацией остаться дома на Рождество и не приходить в храмы во избежание заражения коронавирусной инфекцией. В РПЦ заверили, что причаститься и исповедоваться можно на дому. Ранее патриарх Кирилл отметил, что из-за пандемии количество прихожан сократилось почти наполовину.

РПЦ рекомендует своим пожилым прихожанам оставаться в Рождество дома и воздержаться от посещения храмов, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам Илариона, у пожилых прихожан, которые не придут в храмы для участия в таинствах, будет возможность причаститься и исповедоваться священнику на дому.

Митрополит отметил, что большинство регионов не стало ограничивать посещение церквей, но в некоторых приходах есть ограничения на количество прихожан, которые могут одновременно находиться в храме.

Кроме того, действуют рекомендации по нахождению в храмах в средствах индивидуальной защиты и соблюдению социальной дистанции.

Он напомнил, как весной РПЦ пришлось закрыть храмы для верующих. Но «там, где санитарные власти этого не требуют, мы, конечно, по собственной инициативе храмы закрывать не будем», заметил архиерей.

«Тем более что работают торговые центры, работают магазины, работают кинотеатры, работают театры, работают концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы», — считает Иларион.

Священнослужитель заверил, что церковь готова выполнять все санитарные требования властей при соответствующих основаниях.

За прошедшие сутки в России было выявлено более 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время вирус стал основной причиной смерти более 58 тыс. человек, выздоровели 2 599 035 россиян.

Пандемия коронавируса достаточно сильно затронула РПЦ. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, значительно сократилось количество прихожан в Москве.

«По моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то — наполовину», — рассказал он, напомнив также про вынужденное сокращение количество прихожан в храмах.

Среди причин, которые повлияли на количество верующих в церквях, — отъезд семей на дачи, работа в дистанционном формате. Кроме того, немаловажным фактором стало ограничение на передвижение пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.

Выступая на ежегодном Епархиальном собрании столицы всея Руси, патриарх Кирилл уточнил, что в этом году было в три раза больше смертей среди священнослужителей Москвы.

«Вот это одно оглашение списка усопших позволяет нам осознать всю серьезность ситуации, в которой мы оказались и находимся поныне. В декабре прошлого года такой же список состоял из 33-х имен, в основном, это были пожилые люди. В этом году он состоит из 91 имени, и по возрасту это совсем разные — и молодые, и среднего возраста, и пожилые», — отметил патриарх, добавив, что это связано с распространением коронавируса.

В то же время он добавил, что пандемия инфекции стала искушением для верующих не ходить в храмы и пересмотреть традицию общей молитвы в церкви. Патриарх пояснил, что пандемия стала «таким стечением обстоятельств, в котором есть опасность утраты веры или угроза впадения в тяжкий грех».