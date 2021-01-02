В России будут устанавливать пожарные извещатели в новых домах 

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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что автономные пожарные извещатели с 1 марта в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах новых жилых домов.

По его словам, в свод правил добавлены требования об установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах.

«С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведённых жилых помещениях квартир», — приводит его слова ТАСС.

Еникеев добавил, что в МЧС не исключают, что автономные пожарные извещатели могут обязать устанавливать во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.