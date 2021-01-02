Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России будут устанавливать пожарные извещатели в новых домах 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
В России будут устанавливать пожарные извещатели в новых домах
Фото: РИА Новости
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что автономные пожарные извещатели с 1 марта в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах новых жилых домов.
По его словам, в свод правил добавлены требования об установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах.

«С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведённых жилых помещениях квартир», — приводит его слова ТАСС.

Еникеев добавил, что в МЧС не исключают, что автономные пожарные извещатели могут обязать устанавливать во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.
Ранее Еникеев сообщил, что инспекторы Государственного пожарного надзора с 1 июля получат право проводить внезапные противопожарные рейды в торговых центрах без уведомления собственников объектов.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
RT на русском: последние новости
В ВОЗ оценили работу российских медиков в пандемию В ВОЗ оценили работу российских медиков в пандемию Пожилым россиянам рекомендовали не посещать богослужения на Рождество Пожилым россиянам рекомендовали не посещать богослужения на Рождество ФМБА завершило доклинические исследования антидота от COVID-19 ФМБА завершило доклинические исследования антидота от COVID-19
Комментарии 1
Общество , Ринат Еникеев , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение