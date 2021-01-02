РПЦ рекомендовала пожилым не посещать храмы на Рождество

Русская православная церковь рекомендует пожилым людям не посещать храмы на Рождество в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и в ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужением через прямые трансляции», — пояснил митрополит Иларион.

Он уточнил, что пожилых верующих, которые не смогут участвовать в таинствах, священники смогут исповедовать и причастить на дому.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей добавил, что сейчас во многих российских регионах нет ограничений на посещение храмов, но есть предписания находиться верующим на богослужениях в масках, соблюдать социальную дистанцию. Митрополит Иларион отметил, что в некоторых приходах действуют ограничения на число прихожан, находящихся одновременно в храме.