Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В «Столото» замяли скандал с прошлогодней миллиардершей 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В «Столото» замяли скандал с прошлогодней миллиардершей
Фото: РИА Новости
Интервью с выигравшей в 2020 году миллиард рублей Надеждой Бартош так и не состоялось, а скандал замяли, констатирует Readovka.ru.
«Рамблер» писал, что после того как в ходе новогоднего розыгрыша в 2020 году Надежда Бартош выиграла миллиард рублей, в Telegram-каналах появились предположения о нечестном проведении лотереи и связи победительницы с владельцем компании-распространителя билетов.
В «Столото» назвали все обвинения вопиющей клеветой. 16 января 2020 года Бартош должна была дать интервью, однако оно не состоялось из-за ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева.
За год интервью с Надеждой Бартош так и не было проведено, «все аккуратно кануло в лету без шума и всплеска», отмечает Readovka.ru.
Прошел год, новый розыгрыш миллиарда состоялся вчера, 1 января. Но в этом году в «Столото» объявили о появлении в России 581 миллионера, отмечает издание.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Общество , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение