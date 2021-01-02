В «Столото» замяли скандал с прошлогодней миллиардершей 

Интервью с выигравшей в 2020 году миллиард рублей Надеждой Бартош так и не состоялось, а скандал замяли, констатирует Readovka.ru.

«Рамблер» писал, что после того как в ходе новогоднего розыгрыша в 2020 году Надежда Бартош выиграла миллиард рублей, в Telegram-каналах появились предположения о нечестном проведении лотереи и связи победительницы с владельцем компании-распространителя билетов.

В «Столото» назвали все обвинения вопиющей клеветой. 16 января 2020 года Бартош должна была дать интервью, однако оно не состоялось из-за ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева

За год интервью с Надеждой Бартош так и не было проведено, «все аккуратно кануло в лету без шума и всплеска», отмечает Readovka.ru.

Прошел год, новый розыгрыш миллиарда состоялся вчера, 1 января. Но в этом году в «Столото» объявили о появлении в России 581 миллионера, отмечает издание.