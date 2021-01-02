Сертификат о прививке от COVID-19 начали выдавать через Госуслуги 

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Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации на сайте Госуслуг, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Соответствующий сервис заработал с 1 января.

С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, — сказал он в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Россияне могут получить документ в электронном виде через личный кабинет сервиса. Система работает в автоматическом порядке, передаёт ТАСС.

Накануне первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос внесения во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.

В документе говорится, что во всём мире рассматривают вопрос официального фиксирования фактов получения прививки от нового коронавируса. Однако популярно мнение, что подобные «паспорта вакцинированных» противоречат этике.