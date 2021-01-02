Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сертификат о прививке от COVID-19 начали выдавать через Госуслуги 

News.ru 1 час назад
Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации на сайте Госуслуг, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Соответствующий сервис заработал с 1 января.

С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, — сказал он в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Россияне могут получить документ в электронном виде через личный кабинет сервиса. Система работает в автоматическом порядке, передаёт ТАСС.
ВОЗ сочла действия российских медиков при борьбе с пандемией образцовыми
Накануне первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос внесения во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.
В документе говорится, что во всём мире рассматривают вопрос официального фиксирования фактов получения прививки от нового коронавируса. Однако популярно мнение, что подобные «паспорта вакцинированных» противоречат этике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что введение специальных паспортов, удостоверяющих, что человек получил прививку от коронавируса, чревато нарушением прав человека, поэтому эта дискриминационная практика должна оспариваться в суде. Такое мнение высказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
News.ru: последние новости
ВОЗ назвала образцовой работу российских медиков во время пандемии ВОЗ назвала образцовой работу российских медиков во время пандемии Вассерман заявил ещё об одном годе коронавируса и предсказал мировую войну Вассерман заявил ещё об одном годе коронавируса и предсказал мировую войну В Домодедово из-за ледяного дождя временно ограничили полёты В Домодедово из-за ледяного дождя временно ограничили полёты
Комментарии 44
Общество , Видео , Владимир Петров , Олег Матвейчев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , ВШЭ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша выпила пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша выпила пиво за рулем
Происшествия
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение