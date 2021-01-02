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Москва

«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города и попал на видео 

Алевтина Жаркова 56 минут назад
В Липецке мужчина залез на верхушку главной елки города. Снятый очевидцами ролик публикует Telegram-канал Life SHOT.
На кадрах молодой человек уверенно карабкается по новогоднему дереву, держась за гирлянды и ветки. После того, как липецкий «спайдермен» добрался до верхушки, он благополучно спустился вниз. Свой поступок герой видео объяснил тем, что доставал подарки.
Ранее сообщалось, что в Дербенте во время торжественного мероприятия загорелась 43-метровая елка. Пожарные тушили дерево на глазах у местных жителей, пришедших посмотреть уличный концерт.
Общество , Видео
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