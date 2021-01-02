«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города

Липецке мужчина залез на верхушку главной елки города. Снятый очевидцами ролик публикует Telegram-канал Life SHOT.

На кадрах молодой человек уверенно карабкается по новогоднему дереву, держась за гирлянды и ветки. После того, как липецкий «спайдермен» добрался до верхушки, он благополучно спустился вниз. Свой поступок герой видео объяснил тем, что доставал подарки.