"В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью, — говорится в статье. — Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений". "Тысячи россиян присоединились к движению волонтеров в стране, безвозмездно оказывая поддержку нуждающимся, в том числе психологическую помощь, обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым, заботясь о животных, чьи хозяева заболели", — добавили в ВОЗ.