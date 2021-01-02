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Москва

В ВОЗ считают действия российских медиков при борьбе с пандемией образцовыми 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместной статье, имеющейся в распоряжении ТАСС, директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович. Статья посвящена итогам 2020 года.

"В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью, — говорится в статье. — Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений". "Тысячи россиян присоединились к движению волонтеров в стране, безвозмездно оказывая поддержку нуждающимся, в том числе психологическую помощь, обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым, заботясь о животных, чьи хозяева заболели", — добавили в ВОЗ.

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Общество , Видео , Ханс Клюге , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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