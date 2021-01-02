Заселяться в гостиницы надо будет по новым правилам 

С 1 января в России начинает действовать постановление Правительства РФ , утверждающее новые правила предоставления гостиничных услуг. Оно будет действовать до конца 2026 года. Сильнее всего изменится процедура заселения детей.

С 2021 года при заселении в российскую гостиницу обязательно надо будет заключить письменный договор между гостем и гостиничной организацией. При этом договор считается заключенным, если гость перечислил гостинице средства при бронировании, говорится в постановлении Правительства РФ

Бронирование мест в гостиницах теперь делится на два типа. При гарантированном бронировании организация обязана ждать гостя до расчетного часа на следующий день после дня запланированного заезда. При этом с опоздавшего гостя взимается плата за простой номера. При негарантированном бронировании договор расторгается в том случае, если гость не прибыл до определенного часа в день заезда. При этом расчетный час устанавливается владельцами гостиниц самостоятельно.

Несовершеннолетние гости, путешествующие без одного из родителей или законных представителей, должны будут при заезде предъявить их нотариально заверенное согласие. Детей до 14 лет в гостиницу заселить могут только при наличии сопровождающего, а подросткам от 14 до 18 лет достаточно будет письменного согласия родителей или законных представителей.