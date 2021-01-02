Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Заселяться в гостиницы надо будет по новым правилам 

Профиль 44 минуты назад
Заселяться в гостиницы надо будет по новым правилам
Фото: ©depositphotos.com
С 1 января в России начинает действовать постановление Правительства РФ, утверждающее новые правила предоставления гостиничных услуг. Оно будет действовать до конца 2026 года. Сильнее всего изменится процедура заселения детей.
С 2021 года при заселении в российскую гостиницу обязательно надо будет заключить письменный договор между гостем и гостиничной организацией. При этом договор считается заключенным, если гость перечислил гостинице средства при бронировании, говорится в постановлении Правительства РФ.
Бронирование мест в гостиницах теперь делится на два типа. При гарантированном бронировании организация обязана ждать гостя до расчетного часа на следующий день после дня запланированного заезда. При этом с опоздавшего гостя взимается плата за простой номера. При негарантированном бронировании договор расторгается в том случае, если гость не прибыл до определенного часа в день заезда. При этом расчетный час устанавливается владельцами гостиниц самостоятельно.
Несовершеннолетние гости, путешествующие без одного из родителей или законных представителей, должны будут при заезде предъявить их нотариально заверенное согласие. Детей до 14 лет в гостиницу заселить могут только при наличии сопровождающего, а подросткам от 14 до 18 лет достаточно будет письменного согласия родителей или законных представителей.
Ранее «Профиль» сообщал о других изменениях в законодательстве, которые вступают в силу 1 января 2021 года. Они касаются прожиточного минимума, индексации пенсий, реформы ОМС, размера материнского капитала, ставки НДФЛ, удаленной работы и других нововведений.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Профиль: последние новости
Скворцова заявила о создании уникальных препаратов от коронавируса Скворцова заявила о создании уникальных препаратов от коронавируса Попова: иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется в течение полугода Попова: иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется в течение полугода Попова объяснила, когда происходит повторное заражение коронавирусом Попова объяснила, когда происходит повторное заражение коронавирусом
Комментарии 3
Общество , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение