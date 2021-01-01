Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Умер актер из сериала «Доктор Кто» 

РИА Новости 1 час назад
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Марк Иден
Фото: public domain
Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.

"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", — сообщил агент актера.

Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Последние новости
"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку "Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Названы автомобили с самыми надежными двигателями Названы автомобили с самыми надежными двигателями
Общество , Марко Поло , Марк Иден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение