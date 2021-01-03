Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Мясников оценил совет РПЦ не ходить пожилым в храмы на Рождество 

Ura.Ru 28 минут назад
Мясников оценил совет РПЦ не ходить в храм на Рождество
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендацией представителя РПЦ пожилым россиянам не посещать рождественские богослужения из-за пандемии коронавируса. Своим мнением доктор поделился в telegram-канале.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, как напоминает RT, рекомендовал пожилым прихожанам из Москвы и ряда других регионов воздержаться от посещения храмов. За богослужением, по его словам, можно следить через прямые трансляции. К тому же, некоторые священники будут посещать прихожан, не имеющих возможности прийти в храм, на дому.

«Вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?! Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!», — написал Мясников.

Американские специалисты, по его словам, пришли к выводу, что самым мощным фактором риска смерти для пожилых людей является изоляция, поскольку в этих условиях они перестают хотеть жить. При этом доктор подчеркнул, что сказанное выше — его «сугубо личное мнение».
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Ura.Ru: последние новости
Умер артист Владимир Коренев, сыгравший в «Человеке-амфибия» Умер артист Владимир Коренев, сыгравший в «Человеке-амфибия» Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год. «Это не пандемия» Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год. «Это не пандемия» Десятки тысяч российских чиновников останутся без работы Десятки тысяч российских чиновников останутся без работы
Комментарии 1
Общество , COVID-19 , Александр Мясников , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение