Мясников оценил совет РПЦ не ходить в храм на Рождество

«Вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?! Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!», — написал Мясников.