Мясников оценил совет РПЦ не ходить в храм на Рождество

Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендацией представителя РПЦ пожилым россиянам не посещать рождественские богослужения из-за пандемии коронавируса. Своим мнением доктор поделился в telegram-канале.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, как напоминает RT, рекомендовал пожилым прихожанам из Москвы и ряда других регионов воздержаться от посещения храмов. За богослужением, по его словам, можно следить через прямые трансляции. К тому же, некоторые священники будут посещать прихожан, не имеющих возможности прийти в храм, на дому.
«Вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?! Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!», — написал Мясников.
Американские специалисты, по его словам, пришли к выводу, что самым мощным фактором риска смерти для пожилых людей является изоляция, поскольку в этих условиях они перестают хотеть жить. При этом доктор подчеркнул, что сказанное выше — его «сугубо личное мнение».