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В Ростовской области умер экс-глава завода «Ростсельмаш» Юрий Песков 

ТАСС и ещё 3 23 минуты назад
Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков
Фото: CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov /
Экс-директор завода "Ростсельмаш", который много лет руководил предприятием, умер на 85-м году жизни, сообщил на своей странице в "Инстаграме" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков. Его большой трудовой путь неразрывно связан с "Ростсельмашем", с агропромышленным комплексом всей страны. Заслуги Юрия Александровича широко известны. Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написал Голубев.

Губернатор напомнил, что под началом Пескова проходили производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода "Ростсельмаш".
Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Профессор Песков был действительным членом Российской инженерной академии и Международной инженерной академии, лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники. В последние годы жил в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.
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Общество , Василий Голубев , Ростсельмаш , Ростовская Область
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