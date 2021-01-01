Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

"Ушел из жизни почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков. Его большой трудовой путь неразрывно связан с "Ростсельмашем", с агропромышленным комплексом всей страны. Заслуги Юрия Александровича широко известны. Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написал Голубев.

Губернатор напомнил, что под началом Пескова проходили производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода "Ростсельмаш".

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Профессор Песков был действительным членом Российской инженерной академии и Международной инженерной академии, лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники. В последние годы жил в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.