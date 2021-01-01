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В МЧС подтвердили право россиян готовить шашлыки на дачах 

Прайм и ещё 2 1 час назад
МЧС разрешил готовить шашлыки на дачах
Фото: ТАСС
Новые правила противопожарного режима, вступившие в России в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, нужно только соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности.
Он напомнил, что правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в 10 метрах от дома, в отдельных случаях — в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале — огнетушитель.
С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
По данным МЧС РФ, с 1 по 10 января 2020 года в России было зарегистрировано 6,74 тысячи пожаров (в 2019 — 7,99 тысячи), в результате которых погибли 383 человека (в 2019 — 515), еще 251 человек получил травмы (в 2019 — 406).
По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на 8% (+500 пожаров), а число погибших — на 35% (+100 человек).
Основными причинами пожаров в этот период являются неосторожное обращение с огнем (52%), аварийный режим работы электрического оборудования и сетей (190%), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (15,4%).
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Общество , Ринат Еникеев , МЧС
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