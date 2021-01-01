Урок футбола появится в школах в 2021 году 

"Урок футбола, заменяющий третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и "прокачают" навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни, — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде", — подчеркнули в РФС.