Урок футбола появится в школах в 2021 году 

C начала 2021 года каждая школа сможет проводить уроки футбола, сообщил Российский футбольный союз на своем сайте.
"Урок футбола, заменяющий третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и "прокачают" навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни, — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде", — подчеркнули в РФС.
Появление такого урока стало возможным после утверждения 24 декабря программы предмета "физическая культура" на основе футбола, разработанной РФС совместно с Министерством просвещения.
При участии РФС в каждом регионе создадут систему, объединяющую школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети. Для комплексной реализации проекта выбрали три пилотных региона: Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.