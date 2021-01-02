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В России за сутки скончались 447 пациентов с коронавирусом 

RT на русском и ещё 26 1 час назад
В России за сутки скончались 447 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России за сутки скончались 447 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в стране составляет 58 002.
Соответствующие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За сутки зафиксировано 447 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 58 002 человека», — говорится в заявлении.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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