В России за сутки скончались 447 пациентов с коронавирусом 

В России за сутки скончались 447 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в стране составляет 58 002.
Соответствующие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За сутки зафиксировано 447 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 58 002 человека», — говорится в заявлении.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.